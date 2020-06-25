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25 Haz 2020 - 18:06- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,80 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 387,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,80 liradan, 2 bin 555 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 576 liradan, 353,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357,50 liradan, 2 bin 496 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 516 liradan, bin 248 liradan alınan Yarım Ziynet bin 258 liradan ve 624 liradan alınan Çeyrek Ziynet 629 liradan satıldı.

(İHA)

25 Haz 2020 - 18:06 İHA İstanbul- Ekonomi

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