Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 387,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,80 liradan, 2 bin 555 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 576 liradan, 353,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357,50 liradan, 2 bin 496 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 516 liradan, bin 248 liradan alınan Yarım Ziynet bin 258 liradan ve 624 liradan alınan Çeyrek Ziynet 629 liradan satıldı.

(İHA)