Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, bin 472 kişi ise iyileşti.
25 Haz 2020 - 20:56- Sağlık Güncelleme: 25 Haz 2020 - 21:17
Türkiye’de korona virüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, bin 472 kişi ise iyileşti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.