25 Haz 2020 - 20:56- Sağlık

Türkiye’de korona virüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, bin 472 kişi ise iyileşti.