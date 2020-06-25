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25 Haz 2020 - 20:56- Sağlık G: 25 Haz 2020 - 21:17

Türkiye’de korona virüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, bin 472 kişi ise iyileşti.
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Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, bin 472 kişi ise iyileşti.

25 Haz 2020 - 20:56 İHA Ankara- Sağlık

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