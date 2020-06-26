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26 Haz 2020 - 08:35- Spor G: 26 Haz 2020 - 09:39

Premier Lig’de şampiyon Liverpool

Premier Lig’de 86 puanla zirvede yer alan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester City’nin Chelsea’ye 2-1 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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Premier Lig’de 86 puanla zirvede yer alan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester City’nin Chelsea’ye 2-1 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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26 Haz 2020 - 08:35 İHA İstanbul- Spor

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