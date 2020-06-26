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26 Haz 2020 - 09:20- Ekonomi G: 26 Haz 2020 - 09:36

Serbest piyasada döviz fiyatları - 26 Haziran 2020

Dolar 6,8520 liradan, euro ise 7,6920 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,85 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan, 7,69 liradan alınan euro ise 7,6920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8530 liradan, euro ise 7,6920 liradan satılmıştı.

26 Haz 2020 - 09:20 İHA İstanbul- Ekonomi

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