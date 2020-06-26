Teknik Komisyon tarafından ileri sürülen ve FIBA Merkez Kurulu tarafından Mart 2020’de onaylanan değişikliklerin ardından FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı. Yeni kurallar 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
YENİ KURALLARDAKİ ANA DEĞİŞİKLİKLER ŞU ŞEKİLDE:
- Oyuncu silindirinin tanımı
- Çift faulün tanımı
- Hızlı hücumlarda sportmenlik dışı faulün tanımı
- Masa görevlilerinin görevlerinin tanımı (sayı tabelası ve zamanlayıcı)
- Anında tekrar oynatma sistemi kullanım ve raporlama protokolü
- FIBA onaylı basketbol ekipmanının özellikleri
FIBA Teknik Komisyonu Başkanı Patrick Hunt, "FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylanan bu kural değişiklikleri basketbolun standardını ve kalitesini yükseltmek için tasarlandı. Önerileri incelemeleri için teknik komisyona sunmadan önceki süreçte; FIBA Oyuncu Komisyonu, Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC), FIBA Müsabakalar Komisyonu ve Kurallar Danışma Grubu (RAG) arasındaki çok olumlu ve yapıcı iş birliğine teşekkür ediyoruz" dedi.
Değişiklik süreci sırasında antrenörler, oyuncular, NBA ve NCAA temsilcileri de dahil olmak üzere paydaşların tümü kural değişikliklerinin analizine dahil edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.