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26 Haz 2020 - 13:31- Ekonomi G: 26 Haz 2020 - 14:08

Borsa ilk yarıda kazandı - 26 Haziran 2020

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazandı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,94 değer kazandı. Endeks, 1.076,61 puan artışla 114 bin 215,56 puan olurken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi de yüzde 0,86 değer kazandı.

26 Haz 2020 - 13:31 İHA İstanbul- Ekonomi

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