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26 Haz 2020 - 14:41- Spor

Galatasaray’da hazırlıklar tam gaz

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında pazar günü M.Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
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Dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, M.Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek.

(İHA)

26 Haz 2020 - 14:41 İHA İstanbul- Spor

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