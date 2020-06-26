Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 385,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,90 liradan, 2 bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 563 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 484 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 504 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.

(İHA)