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26 Haz 2020 - 21:27- Asayiş

Pençe-Kaplan Operasyonunda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
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MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

(İHA)

26 Haz 2020 - 21:27 İHA Ankara- Asayiş

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