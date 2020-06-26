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26 Haz 2020 - 22:11- Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Diaby’nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Konyaspor korner atışını sağdan Ömer Ali ile kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Jonsson’un kafa vuruşunda Rıdvan topu çizgiden çıkardı.

15. dakikada Hadziahmetovic’in Lens’e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük, Hadziahmetovic’e sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Küçük, bu kez sarı kartı iptal ederken, Hadziahmetovic’e direkt kırmızı kart gösterdi.

17. dakikada Lens’e yapılan hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu sağ kanattan Diaby kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

29. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Diaby, ceza sahası dışındaki Ruiz’e çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada Rıdvan’ın pasında sol çizgide topla buluşan Burak Yılmaz rakibini geçip ceza sahası dışından uzak köşeye çok bir şut gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Jevtovic’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Ali ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.

45+2. dakikada Burak Yılmaz’la verkaç yapan Diaby, tecrübeli golcünün topuk pasında topu 2 oyuncudan kurtarıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda fark 2’ye çıktı. 2-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, Kamil Çetin xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xx, Ruiz xxx, Rıdvan xxx, Elneny xx, Atiba xxx, Lens xxx, Diaby xxx, N’Koudou xx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Utku, Roco, Güven, Tyler Boyd, Erdoğan, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, Caner Erkin, Boateng

İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Selim Ay xx, Alper Uludağ xx, Jonsson xx, Hadziahmetovic ?, Jevtovic x, Milosevic x, Ömer Ali Şahiner x, Bajic x

Yedekler: Serkan, Mücahit, Volkan, Ali Turan, Anicic, Shengelia, Miya, Ferhat, Daci, Thuram

Goller: Burak Yılmaz (dk. 40), Diaby (dk. 45+2) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hadziahmetovic (dk. 15) (İ.H. Konyaspor)

Sarı kart: Vida (Beşiktaş)

(İHA)

26 Haz 2020 - 22:11 İHA İstanbul- Spor

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