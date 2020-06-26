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26 Haz 2020 - 22:11- Spor

Galatasaray’da testler negatif

Galatasaray’da yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
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Galatasaray’da korona virüs testleri sonucu belli oldu. Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

(İHA)

26 Haz 2020 - 22:11 İHA İstanbul- Spor

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