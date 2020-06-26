Beşiktaş’ın Konyaspor’u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin 87. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Tyler Boyd, Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü. Bu sezon ilk hafta oynanan Sivasspor ve 4. haftadaki Gaziantep maçlarında sarı kart gören Boyd, son olarak ikinci yarıdaki Başakşehir mücadelesinde sarı kartla cezalandırılmıştı. Konyaspor önünde de sarı kart gören ABD’li futbolcu, 4 sarı kart görerek Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü.
26 Haz 2020 - 23:10- Spor
Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok
Beşiktaş’ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Boyd, Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.