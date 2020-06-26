Beşiktaş’ta Loris Karius’un takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı. Antalyaspor mücadelesinde 2 kez topu filelerden çıkaran, Denizlispor önünde de rakip forvetlere 1 kez geçit veren Ersin, Konyaspor karşısında hata yapmadı ve 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. İlk yarıda Ömer Ali’yle karşı karşıya kalan Ersin, bu pozisyonda iyi yer tutarak kalesini korurken, kulübeden de alkış aldı. Duran toplarda iyi yer tutan ve maç boyunca pozisyon hatası yapmayan Ersin, oyun kurma konusunda da başarılı bir grafik çizdi.
26 Haz 2020 - 23:25- Spor
Ersin bu kez geçit vermedi
Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı. 19 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen pozisyonlarda rakip forvetlere geçit vermedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.