YKS’nin ilk oturumu TYT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ( YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binaya girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken öğrencilere maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı. Görevlilerin maskeyle gezme zorunluluğu olan sınavda öğrenciler sınav sürecinde isterlerse maskelerini çıkarabilecekler.
Öte yandan, geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, 30 dakika eklenerek 165 dakikaya çıkarıldı. Sınavda baraj puanı ise 170’e çekildi. Öğrenciler, Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak sosyal bilimler testinde toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 olmak üzere fen bilimleri testinde de 20 soruyu cevaplayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.