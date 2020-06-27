Medipol Başakşehir ile Galatasaray 24. randevuda

Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 21.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 28 haftada turuncu-lacivertliler 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 59 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu aldığı 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

24. RANDEVU

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 34 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı Başakşehir 1-0’lık skorla kazanmıştı.

SON 5 MAÇ

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan son 5 maçta eşitlik söz konusu. Bu karşılaşmalarda iki takım 2’şer galibiyet alırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 8 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

GALATASARAY, DEPLASMANDA EN SON 2015 YILINDA KAZANDI

Galatasaray, Başakşehir’e karşı deplasmanda son galibiyetini 3 Ekim 2015’te aldı. Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılıların başında Hamza Hamzaoğlu yer alırken, turuncu-lacivertlileri ise Abdullah Avcı çalıştırıyordu. Müsabakada Aslan’ın gollerini Lukas Podolski ile Umut Bulut kaydetmişti.

ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Bu önemli karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Ankara Bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık’ın yönettiği müsabakaların yüzde 43’ünde ev sahibi takım, yüzde 30’unda deplasman takımları galip geldi. Maçların yüzde 27’si ise berabere bitti. Palabıyık’ın maç başına 5.08 sarı kart, 0.39 kırmızı kart ortalaması bulunuyor.