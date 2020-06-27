Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Haz 2020 - 13:10- Eğitim G: 27 Haz 2020 - 13:17

YKS’nin ilk oturumu TYT sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sone erdi.
mask

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ( YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde binadan çıkışları yapıldı. Sınav öncesi maske dağıtılan öğrenciler sınav sürecinde maskelerini çıkarabildi.

Geçen yıl 135 dakika süren sınav bu yıla özel alınan kararla 165 dakikada sona erdi. Sınavda baraj puanı ise 170’e çekildi. Öğrenciler, Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak sosyal bilimler testinde toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 olmak üzere fen bilimleri testinde de 20 soruyu cevapladı.
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
2 milyon 433 bin 219 aday YKS’de ter dökecek mask
2 milyon 433 bin 219 aday YKS’de ter dökecek
Bakanlık 5 ilde, 201 derslik kapasiteli 12 okul inşa edecek mask
Bakanlık 5 ilde, 201 derslik kapasiteli 12 okul inşa edecek
Bakan Selçuk: “Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı” mask
Bakan Selçuk: “Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı”
LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber mask
LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir mask
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir
Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı mask
Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı
ATO İş İnsanlarına “Eğitim” Programlarına Başlıyor mask
ATO İş İnsanlarına “Eğitim” Programlarına Başlıyor
​YKS başvuruları başladı mask
​YKS başvuruları başladı
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı mask
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı
Millî Eğitim Bakanlığı “İyi Dersler Şoför Amca” Projesini destekliyor mask
Millî Eğitim Bakanlığı “İyi Dersler Şoför Amca” Projesini destekliyor

27 Haz 2020 - 13:10 İHA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
YKS’nin ilk oturumu TYT başladı mask
YKS’nin ilk oturumu TYT başladı
Ankaralı öğrenciler son beş yılın en iyi kız solisti olmak için yarışıyor mask
Ankaralı öğrenciler son beş yılın en iyi kız solisti olmak için yarışıyor
2 milyon 433 bin 219 aday YKS’de ter dökecek mask
2 milyon 433 bin 219 aday YKS’de ter dökecek
ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS öncesi bilgilendirici animasyon mask
ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS öncesi bilgilendirici animasyon
ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması mask
ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması mask
ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu mask
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi mask
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak? mask
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak?

GALERİ

Patlama anı kamerada! 1 ölü, 10 yaralı! - Video Haber mask
Patlama anı kamerada! 1 ölü, 10 yaralı! - Video Haber
Yerli tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı mask
Yerli tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı
Turizmi lezzetleriyle tutkuya dönüştüren rota: Güneydoğu mask
Turizmi lezzetleriyle tutkuya dönüştüren rota: Güneydoğu
Annesiz kalan yavruya esnaf sahip çıktı! - Video Haber mask
Annesiz kalan yavruya esnaf sahip çıktı! - Video Haber
Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor mask
Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor
Doğa harikası Ekşisu kaynak sularıyla "yaşam kaynağı" oluyor mask
Doğa harikası Ekşisu kaynak sularıyla "yaşam kaynağı" oluyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL