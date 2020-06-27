Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Ekici rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Ekici’nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Ekici’nin durumu müsabaka sonrası yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.
27 Haz 2020 - 21:06- Spor
Mehmet Ekici sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor müsabakasının 76. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan’a bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.