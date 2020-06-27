Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabaka 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi gol sayısını 15’e yükseltti. 70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, Süper Lig’deki gol sayısını 15’e çıkardı.
27 Haz 2020 - 21:06- Spor
Vedat 15. golünü attı
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında golünü atarak ligdeki gol sayısının 15’e çıkarttı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.