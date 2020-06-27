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27 Haz 2020 - 21:06- Gündem

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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"Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 82 olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kıdem Tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimine videokonferans yoluyla katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pek çok yatırımı salgına rağmen tamamladık. Mayıs’tan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürece telafi edebileceğimize inanıyorum. Tüm öncü göstergeler ülkemizin ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu işaret ediyor” dedi. Ayrıca kıdem tazminatı hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır” diye konuştu.

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Korona virüs gölgesinde YKS ilk oturum tamamlandı

Hayalini kurdukları üniveristeye girebilmek için aylarca çalştırlar ve beklenen gün geldi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ilk oturum olan Temel yeterlilik testi yapıldı.

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Yavuz gemisi’ne AB-RUM provokasyonu!

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Komiseri Joseph Borrell Kıbrıs Rum yönetiminde Rumların provokasyonuna alet oldu. Borrell Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini durdurması konusunda Rum yönetimine destek verdi.

Sondaj çalışmaları için hareket etti

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı’nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi dün römorkörler yardımı ile limandan çıkartılarak Trabzon açıklarına çekilmişti. Gemi, öğle saatlerinde sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

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Bahçelievler’de yaşanan patlama anı kamerada

Bahçelievler’da doğal gaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

27 Haz 2020 - 21:06 İHA İstanbul- Gündem

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