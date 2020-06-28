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28 Haz 2020 - 11:44- Sağlık G: 28 Haz 2020 - 11:45

Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"

Başkentte esnaflık yapan ve bir süre önce Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası F.A, eşi ile tedavi gördüğü hastane odasında yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı: "Baldızıma misafirliğe gitmiştik. Sosyal mesafe kuralına uymadık, maskemiz de takılı değildi. Kimse maskesiz hiçbir yere gitmesin. Bu şakaya gelmez, ben başıma gelene kadar umursamazdım. Ne sosyal mesafeye uyardım ne de başka bir şeye. Bana bir şey olmaz, derdim ama oldu"

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Ankara'da esnaflık yapan F.A, misafirliğe gittiği akrabalarında eşi ile yakalandığı yeni tip koronavirüsü ( Kovid-19) tedavi gördüğü hastanede yenmeye çalışıyor.

İki çocuk babası F.A, hastane odasında, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İlk başlarda kemiklerine kadar acı duymaya başladığını ifade eden F.A, hastalığın erken döneminde vücudunun halsiz düşmesinden dolayı nezle veya grip olduğunu düşündüğünü belirtti.

Kısa süre önce misafirliğe gittiği baldızı ve bacanağına Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyunca eşi ile hastaneye gitme kararı aldıklarını söyleyen F.A, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde test yaptırdığını ifade etti.

Test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiklerinde çok korktuklarını dile getiren F.A, hastanedeki doktorların ilgili yaklaşımından dolayı bir nebze rahatladığını anlattı.

F.A, test sonucunun hemen ardından eşi ile tedavi altına alındıklarını kaydederek, "Her geçen saniye eşim ve kendimde artan kuru öksürük ve yüksek ateş, paniklememe neden oldu. Baldızımın ve bacanağımın testi pozitif çıkmasaydı hastaneye gitmezdim. Allah kimseyi böyle hastalıkla imtihan etmesin. Zor bir süreç ve kimse 'bende hastalık yok' demesin, her an çıkabilir gibi yaşasınlar ve ona göre önlemlerini alsınlar." dedi.

Taburcu edildiğinde kendini en az 40 gün karantinaya alacağını aktaran F.A, şöyle devam etti:

"Baldızıma misafirliğe gitmiştik. Sosyal mesafe kuralına uymadık, maskemiz de takılı değildi. Kimse maskesiz hiçbir yere gitmesin. Bu şakaya gelmez, ben başıma gelene kadar umursamazdım. Ne sosyal mesafeye uyardım ne de başka bir şeye. Bana bir şey olmaz, derdim ama oldu. Bu korkuyu hissettikten sonra bunu insanlara söylemek istiyorum. Kurallara uyun, maskelerinizi takın, çok tehlikeli bir süreçteymişiz. Ben geç fark ettim. Siz bu olayın ciddiyetini anlamak için geç kalmayın."

- "Bu hale düşmek istemiyorsanız kurallara uyun"

Eşiyle hastanede tedavi altında kaldıkları süre boyunca yalnız kalan çocuklarına bakması için akrabalarından yardım istediğini fakat geri çevrildiğini vurgulayan F.A, şunları kaydetti:

"Bu hastalığın iyi yanı olmaz ama en azından insan eşini, dostunu, akrabasını tanımış oldu. Bu süreçte ben çocuklarımı emanet edecek bir yer bulamadım. Kimseyi yadırgamıyorum. Ölümcül bir hastalık sonuçta. Bizde çıktığı için çocuklarımızda da olur, diye düşündüler. Onun için uzaklaştılar. Çocuklarımı en son ablam kabul etti. Çoğu insan çekiniyor, bu hale düşmek istemiyorsanız kurallara uyun."

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür eden F.A, "Hastaneden yana hiçbir sıkıntımız yok. Bizimle ilgileniyorlar. Gerçekten ilgiyle takip ediyorlar. Telefonlarımız hiç susmadı. Hem Sağlık Bakanlığından arandık, durumumuz soruldu, hem de aile hekimimiz devamlı arayıp sordu. Devletimiz sağ olsun. Bizlere hep moral verdiler ve yanımızda durdular." şeklinde konuştu.

28 Haz 2020 - 11:44 AA Ankara- Sağlık

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