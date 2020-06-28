Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarına izin yapmadan başladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Maçta kısa süre forma giyen veya oynamayan futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaparken, ikinci bölümdeyse dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.
28 Haz 2020 - 13:51- Spor
Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.