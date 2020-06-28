YKS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte GEN Gelecek Nesiller Kolejinden YKS yorumları

GEN Eğitim Kurumları'ndan 2020 TYT Değerlendirmesi

34 yıldan bu yana 100 binlerce öğrenciyi en başarılı lise ve üniversitelere yerleştiren bir yönetim ve uzman eğitim kadrosuna sahip olan Google okulu GEN Eğitim Kurumları Lise Koordinatörü ve Bölüm Başkanları, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

“Türkçe, öğrencilerin en çok zorlandığı alan oldu.”

Bu sene yaşanan corona virüs salgını nedeniyle TYT sınav süresi uzatılarak 165 dakikaya çıkartılmıştı. Sürenin artırılması, önceki yıllarda 120 soruluk TYT sınavını 135 dakikada tamamlamak durumda olan öğrencileri zorluyordu. Bu sene sürenin artırılması sınava giren öğrenciler için başarılarını artırmada büyük rol oynayacak.

Sınavın değerlendirmesine gelirsek, geçen sene uygulanan TYT’ye paralel olduğu görülen sınavda özellikle Türkçe ve Matematik bölümlerinde zorlanan adaylar, Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde beklendiği gibi rahat bir sınav geçirmişlerdir.

MATEMATİK

Matematik soruları önceki yıllara göre daha kolay sorulardan oluştu. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi 9. ve 10. sınıf kazanımlarını sorgulamaktadır. Soruların yapısına bakıldığında okuduğunu anlama, yorumlama ve temel işlem becerilerine sahip gerektirmektedir. Yıl boyunca yayınlarımızda kullandığımız sorularla büyük paralellik gösterdiğini görüyoruz.

GEOMETRİ

Geometri açısından müfredatı tam sorgulayan, analitik düşünmeye dayalı, konu kapsamı çok iyi hazırlanmış bir sınavdı. Konuyu doğru öğrenmiş ve bol uygulama ile sorgulamayı pekiştirmiş öğrencinin rahatlıkla çözebileceği bir sınav olması, sınavın çok iyi hazırlanmış olduğunu göstermektedir. Soruların birçok kazanımı hedeflemesi, tek yönlü çalışmaktan uzaklaşıp çok yönlü çalışmayı gerektirmektedir.

TÜRKÇE

Sorular önceki yıllarda düzenlenen TYT sınavları ile yapı olarak benzerlik gösterirken öğrencilerin en çok zorlandıkları alan olduğunu görmekteyiz. Paragraf sorularının seçeneklerindeki güçlü çeldiriciler öğrencilerin karar vermesini güçleştirmiş ve zaman kaybı yaşamalarına neden olmuştur. Dil bilgisinde yazım, noktalama ve ses bilgisi sorularının sorulduğu, sözcük türleri, sözcüğün yapısı ve cümlenin ögeleri konularından da soru sorulduğu görülmektedir. Müfredat dışından da soru bulunmamaktadır.

FİZİK

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemlerinin hikayeleştirilmesi ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Son yıllarda olduğu gibi yine işlem gerektirecek soru sorulmamıştır. Sorularda herhangi bir bilimsel çelişki bulunmamaktadır. Sorular genellikle kolay ve orta düzey zorluk derecesine sahiptir.

KİMYA

27 Haziran 2020 tarihinde yapılan TYT sınavının kimya bölümünde yer alan sorular MEB müfredat ve kazanımlarına uygun hazırlanarak öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği sorulardan oluşmuştur. 4 tane 9. Sınıf, 3 tane 10. Sınıf müfredatından soru sorulmuştur. Sorulan sorular temel bilgilerin hatırlanmasına yönelik olup, yoruma dayalı sorulara çok yer verilmemiştir. Eleyici diye nitelendirdiğimiz tarzda sorular bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin rahatlıkla çözdüğü bir sınav olmuştur.

BİYOLOJİ

Sınav sorularının müfredatla uyumlu, 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerin biyoloji dersinde edindiği bilgilerini kullanmaya ve bu bilgileri farklı yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülmektedir.

Tarih soruları bu yıl da geçtiğimiz yıllardaki gibi “'bilgiyi'' ve ''bilgiyi analiz etme gücünü'' ölçmeyi hedeflemiştir. Müfredattaki konuları kapsayan tarih sorularının zorluk derecesi orta düzeydedir. Konuların kazanımlarına hakim olan ve kazanımları neden sonuç ilişkisi içerisinde yorumlayabilen adaylar tarih testinde başarılı olacaktır.

COĞRAFYA

Müfredat dışı sürpriz denilebilecek bir soru bulunmamaktadır. Zorluk derecesi bakımından biri dışında tüm sorular çok genel ve kolay, sene içi sınavlarımızda, testlerimizde, yayınlarımızda kullandığımız sorularla aynı doğrultudadır. Bu nedenle öğrencilerimizin sorun yaşamadan soruları rahatlıkla çözeceklerini inanmaktayız.

FELSEFE

Önceki senelerdeki TYT sınavlarında olduğu gibi bilgi soruları ağırlıklı sorulmuştur. Soruların müfredata uygun olduğunu ve beklemeyen bir soru ile karşılaşılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Soruların zorluk derecesine baktığımızda; soruların orta seviyede olduğunu ifade edebiliriz.