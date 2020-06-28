Okan Buruk’tan iki değişiklik

Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir, Galatasaray’ı ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir mücadele veren turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılar karşısına geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü müsabakasının 11’inden iki değişiklik yaparak çıktı. Buruk, sarı kart cezalısı olan Skrtel’in yerine savunmada Epureanu’nun yanında Ponck’a yer verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Robinho’yu da Demba Ba’nın yerine tercih etti.
M.Başakşehir, Galatasaray maçına şu 11 ile çıktı:
"Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy - Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Robinho - Crivelli"
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.