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28 Haz 2020 - 22:01- Sağlık

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 82 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 97’ye yükseldi. Bugün toplam 48 bin 309 test yapılırken, bin 356 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 197 bin 239 oldu. Bugünkü bin 413 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 170 bin 595’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 381, toplam yoğun bakım hasta sayısının 996 olduğu açıklandı.

“YAZ, REHAVETE NEDEN OLMAMALI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı” dedi.

(İHA)

28 Haz 2020 - 22:01 İHA Ankara- Sağlık

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