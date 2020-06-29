Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer futbolcular ise istasyon ve koşu çalışması yaptı.
Yarını izinli geçirecek Kayserispor, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.