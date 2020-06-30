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30 Haz 2020 - 10:33- Belediyeler G: 30 Haz 2020 - 10:41

Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu

Sincanlı öğrencilerin heyecanla beklediği stajyer öğrenci alımı sonuçları belli oldu.

Elif Duman
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Sincanlı öğrencilerin heyecanla beklediği stajyer öğrenci alımı sonuçları belli oldu. Her daim Adil ve dürüst belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi stajyer alımında da tarafsızlığını ortaya koydu. Sonuçlar noter huzurunda kurayla belirlendi. Bu kapsamda 21 öğrenci Sincan Belediyesi’nde staj yapmaya hak kazandı.

Sincan Belediyesinde staj başvuruları sona erdi ve hak kazanan öğrenciler noter huzurunda gerçekleşen kura çekimiyle belirlendi. Mesleki ve teknik lisesi öğrencilerine yönelik 21 asil ve 21 yedek öğrencinin belirlendiği kura sonucu, www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden de duyuruldu.

Asil olarak çıkan öğrenciler 10 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar okuldan aldıkları sözleşme ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Sincan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. 10 Temmuz’a kadar başvurmayan asil stajyer adaylarının yerine yedek adaylardan başvuru kabul edilecek.

ASİL STAJYER ÖĞRENCİ LİSTESİ

 

1- HURİYE DEMİRCAN                                    13-SEHER BULUNMAZ

2- ŞAKİR GÜNDOĞDU                                     14- SEVDE İPEK

3- EREN CANBOLAT                                        15- MEVLÜT GÜNDOĞDU

4- HAMZA SAMET YALMANCIOĞLU               16- EMRE YILMAZGİL

5- ZELİHA YALÇIN                                            17- SEFA YASA

6-  NECLA MELEK TOLU                                   18- YİĞİT ÖZDEMİR

7-  BURAKCAN ÇETİNKAYA                              19- SUAT DEMİREL

8-  BÜŞRA ŞENTÜRK                                         20- İBRAHİM HALİL DUMAN

9-  BAHTİYAR GÖKTAN KEMER                        21- MELİSA KUZUCULAR

10- CANSU DURAN                                    

11- ELMAS KORKMAZ

12- ABDULLAH ATAKUR

                                                                      

YEDEK STAJYER ÖĞRENCİ LİSTESİ 

 

1- HÜSEYİN NAMLI                                    13- İSMİGÜL DURU

2- CEMRESU DEMİRTAŞ                           14- SEMA KANMIŞ

3- SILA UZ                                                   15- UMUT BÜYÜKAY

4- ÇELEBİ DERİN                                        16- MUHAMMET SÖNMEZ

5- AHMET BUĞRA KAYGUSUZ                  17- BÜŞRA GÜRLER

6- SAMET KOCAER                                     18- ASLI ÇELEN

7- MAHMUT HÜSEYİN AKYOL                   19- AYÇA YÜKSEL

8- BUSE DENİZ DOĞAN                              20- ZELİHA ÖZTÜRK

9- ÖZKAN ÖZKAYA                                       21- AHMET EREN BAĞCAN

10- MUHAMMED ENES GÖKGÖZ                              

11- HAVVANUR ARICILIOĞLU                             

12- MERT YURTTUTAN
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30 Haz 2020 - 10:33 Ankara/ Sincan- Belediyeler

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