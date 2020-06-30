Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu

Sincanlı öğrencilerin heyecanla beklediği stajyer öğrenci alımı sonuçları belli oldu. Her daim Adil ve dürüst belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi stajyer alımında da tarafsızlığını ortaya koydu. Sonuçlar noter huzurunda kurayla belirlendi. Bu kapsamda 21 öğrenci Sincan Belediyesi’nde staj yapmaya hak kazandı.

Sincan Belediyesinde staj başvuruları sona erdi ve hak kazanan öğrenciler noter huzurunda gerçekleşen kura çekimiyle belirlendi. Mesleki ve teknik lisesi öğrencilerine yönelik 21 asil ve 21 yedek öğrencinin belirlendiği kura sonucu, www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden de duyuruldu.

Asil olarak çıkan öğrenciler 10 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar okuldan aldıkları sözleşme ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Sincan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. 10 Temmuz’a kadar başvurmayan asil stajyer adaylarının yerine yedek adaylardan başvuru kabul edilecek.

ASİL STAJYER ÖĞRENCİ LİSTESİ

1- HURİYE DEMİRCAN 13-SEHER BULUNMAZ

2- ŞAKİR GÜNDOĞDU 14- SEVDE İPEK

3- EREN CANBOLAT 15- MEVLÜT GÜNDOĞDU

4- HAMZA SAMET YALMANCIOĞLU 16- EMRE YILMAZGİL

5- ZELİHA YALÇIN 17- SEFA YASA

6- NECLA MELEK TOLU 18- YİĞİT ÖZDEMİR

7- BURAKCAN ÇETİNKAYA 19- SUAT DEMİREL

8- BÜŞRA ŞENTÜRK 20- İBRAHİM HALİL DUMAN

9- BAHTİYAR GÖKTAN KEMER 21- MELİSA KUZUCULAR

10- CANSU DURAN

11- ELMAS KORKMAZ

12- ABDULLAH ATAKUR

YEDEK STAJYER ÖĞRENCİ LİSTESİ

1- HÜSEYİN NAMLI 13- İSMİGÜL DURU

2- CEMRESU DEMİRTAŞ 14- SEMA KANMIŞ

3- SILA UZ 15- UMUT BÜYÜKAY

4- ÇELEBİ DERİN 16- MUHAMMET SÖNMEZ

5- AHMET BUĞRA KAYGUSUZ 17- BÜŞRA GÜRLER

6- SAMET KOCAER 18- ASLI ÇELEN

7- MAHMUT HÜSEYİN AKYOL 19- AYÇA YÜKSEL

8- BUSE DENİZ DOĞAN 20- ZELİHA ÖZTÜRK

9- ÖZKAN ÖZKAYA 21- AHMET EREN BAĞCAN

10- MUHAMMED ENES GÖKGÖZ

11- HAVVANUR ARICILIOĞLU

12- MERT YURTTUTAN