Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Haz 2020 - 10:54- Belediyeler G: 30 Haz 2020 - 11:01

Beklenenden yoğun talep! 80 kadro için 4.344 kişi başvurdu...

23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvurular tamamlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi'nin yeni Zabıta Memuru kadrolarına 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvurular tamamlandı. Çankaya Belediyesine Zabıta Memuru olmak için başvuranların sayısı 4 bin 344'e ulaştı. 6-10 Temmuz arasında yapılacak sınava en yüksek KPSS puanı olandan başlayarak 400 kişi çağırılacak.

Çankaya Belediyesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru alımı başvuruları tamamlandı. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesine kabul edilen alınan kayıtlara göre 80 kadro için 4.344 kişi başvurdu. Beklenenden yoğun talep gören başvurularda koronavirüs tedbirlerine de uyuldu.

23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, 3 Temmuz’da Çankaya Belediyesinin internet sayfasından ilan edilecek. Sınava başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanı olandan başlayarak 400 kişi çağırılacak.

Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında  Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68’i erkek 12’si kadın toplam 80 kişi Zabıta Memuru olarak göreve başlayacak.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
"Etimesgut'a yatırım yapan kazançlı çıkar" mask
"Etimesgut'a yatırım yapan kazançlı çıkar"
Yenimahalle’nin emekçileri yeni evlerine kavuşuyor mask
Yenimahalle’nin emekçileri yeni evlerine kavuşuyor
Koronavirüs günlerinde iş arayanların adresi, Keçiören! mask
Koronavirüs günlerinde iş arayanların adresi, Keçiören!
ASKİ, Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni kurdu! 10 bin kişilik nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılıyor mask
ASKİ, Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni kurdu! 10 bin kişilik nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılıyor
Beypazarı Belediyesi Tohum Eleme Tesisi faaliyete başladı mask
Beypazarı Belediyesi Tohum Eleme Tesisi faaliyete başladı
Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu mask
Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu
Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor mask
Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor
Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı! mask
Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı!
Rekreasyon alanı çalışmasında ilk kazma vuruldu mask
Rekreasyon alanı çalışmasında ilk kazma vuruldu
Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması mask
Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması

30 Haz 2020 - 10:54 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu mask
Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu
Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor mask
Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor
Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı! mask
Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı!
Türkiye'nin gündeminde bu gün neler var? Gündem Özeti Haberleri mask
Türkiye'nin gündeminde bu gün neler var? Gündem Özeti Haberleri
Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması mask
Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması
Başkan Altınok bitmeyen enerjisiyle 7/24 sokaklarda mask
Başkan Altınok bitmeyen enerjisiyle 7/24 sokaklarda
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı mask
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı

GALERİ

Öyle bir şey yaptı ki... Kaza kaçınılmaz oldu! - Video Haber mask
Öyle bir şey yaptı ki... Kaza kaçınılmaz oldu! - Video Haber
Kadın kılığına girdiler! Sokak ortasında... - Video Haber mask
Kadın kılığına girdiler! Sokak ortasında... - Video Haber
Aracı alevler içerisinde kalan adam yolun karşısına geçerek... - Video Haber mask
Aracı alevler içerisinde kalan adam yolun karşısına geçerek... - Video Haber
İlginç savunma! Otobüste maske gerginliği yaşandı! - Video Haber mask
İlginç savunma! Otobüste maske gerginliği yaşandı! - Video Haber
Kimlikleri gören gözlerine inanamıyor! Kız kardeşler yıllara meydan okuyor.. mask
Kimlikleri gören gözlerine inanamıyor! Kız kardeşler yıllara meydan okuyor..
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber mask
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL