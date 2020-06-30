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30 Haz 2020 - 13:42- Siyaset

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da borsa binasına yapılan terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da borsa binasına yapılan terör saldırısını kınadı.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Karaçi’deki Pakistan borsasına ait binaya bugün gerçekleştirilen terör saldırısında ölü ve yaralıların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:42 İHA Ankara- Siyaset

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