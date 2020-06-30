Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Vaşington Büyükelçiliği konutu önünde bulunan Atatürk heykeline asılan bez parçası hakkındaki soruya verdiği cevapta, “Dünya tarihindeki müstesna konumu tartışmasız olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır. Bu menfur eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için Vaşington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır” dedi.
30 Haz 2020 - 13:42- Siyaset
Dışişleri Bakanlığı: “Atatürk heykeline asılan bez parçası şanlı tarihimize gölge düşüremez”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Vaşington Büyükelçiliğimiz konutu önünde bulunan Atatürk heykeline asılan bez parçası Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.