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30 Haz 2020 - 13:42- Siyaset

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın Helmand vilayetinde bugün (29 Haziran) bir pazar yerini hedef alan, çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan’da artan şiddet seviyesinden endişe duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:42 İHA Ankara- Siyaset

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