Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın Helmand vilayetinde bugün (29 Haziran) bir pazar yerini hedef alan, çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan’da artan şiddet seviyesinden endişe duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.
30 Haz 2020 - 13:42- Siyaset
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.