Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sanayicilere güzel haberi verdi. Sanayicilerin, BOTAŞ vasıtasıyla kullandığı doğalgazda indirime gidildiğini aktaran Dönmez, "BOTAŞ’tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ile yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerine yer verdi.
30 Haz 2020 - 13:45- Ekonomi Güncelleme: 30 Haz 2020 - 14:02
"BOTAŞ’tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ile yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.