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30 Haz 2020 - 13:46- Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu.
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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koita’nın yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Mame Thiam’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Mame Thiam’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Koita’nın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

27. dakikada Quaresma’nın pasında ceza sahası içi kale önünde kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Koita’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.

64. dakikada sol taraftan Yusuf’un içeri çevirdiği topa Koita’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

70. dakikada Koita’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topun sahibi olan Thiam’ın sert şutun kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

71. dakikada Pavelka’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt’ten oyun alanına döndü.

73. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ayite’nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

90+3. dakikada Haddadi’nin sol taraftan ortasında ceza yayı önünde Hajradinovic topla buluştu. Hajradinovic’in düzeltip doğrudan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4. dakikada Tarkan’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndongala’nın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx (İlker dk. 87 ?), Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Baiano xx (Rahmetullah Berişbek dk. 70 x), Sessegnon xx (Berat dk. 60 x), Sio xx (Sefa Yılmaz dk. 70 x), Candeias xx (Yasin dk. 60 x), Ayite xx, Stancu xx

Yedekler: Ertaç, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Polomat, Seuntjens

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Fernandes xx, Meriah xx, Haddadi xx, Pavelka xx, Aytaç xx, Quaresma xx (Yusuf dk. 60 x), Thiam xxx (Ndongala dk. 75 xxx), Hajradinovic xx, Koita xxx (Tarkan dk. 83 xx)

Yedekler: Fatih, Berk Çetin, Brecka, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Anıl Koç, Gohou

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Koita (dk. 17), Ndongala (dk. 90+ 4) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Fernandes (Kasımpaşa) Yasin, Flavio (Gençlerbirliği)

(İHA)

30 Haz 2020 - 13:46 İHA Ankara- Spor

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