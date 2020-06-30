Galatasaray - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır’ın

Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Süper Lig’de haftanın hakemleri şöyle:
3 TEMMUZ CUMA
21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya
4 TEMMUZ CUMARTESİ
18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen
18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek
5 TEMMUZ PAZAR
18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
6 TEMMUZ PAZARTESİ
21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.