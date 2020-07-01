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01 Tem 2020 - 09:57- Siyaset G: 01 Tem 2020 - 10:32

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan AB’ye: "Hayal kırıklığı duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Birliği’ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye’ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz" dedi.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye’nin yer almaması hakkındaki soru üzerine, "Avrupa Birliği’ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye’ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz. Türkiye’nin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısı ortadadır. Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi. Türkiye salgın süresince uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma sergilemiştir. Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve işbirliğine devam edecektir. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.
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01 Tem 2020 - 09:57 İHA Ankara- Siyaset

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