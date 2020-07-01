Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Tem 2020 - 10:19- Belediyeler G: 01 Tem 2020 - 10:26

Altındağ’da düğün sezonu başlıyor! Hijyen tedbirleri üst düzeyde...

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, Mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonları yeniden açılıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, Mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonları yeniden açılıyor. Altındağ Belediyesi kına konakları ve düğün salonları da, bu kapsamda kapılarını yeniden açacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, hijyen tedbirlerinin üst düzeyde olacağını söyledi.

Normalleşme takvimiyle beraber, 1 Temmuz’da kapılarını açacak olan düğün salonları ve kına konaklarında yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye uyularak, Altındağ Belediyesi Düğün Salonları ve Kına Konaklarının da kapılarını açacağını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Herkes için, hepimizin sağlığı için yeni kurallar, uyulması hayati önem taşıyan tedbirler var. Tüm tesislerimizi bu tedbirler ve üst düzey hijyen kurallarıyla yeniden açıyoruz” dedi. Bu kapsamda Altındağ Belediyesi özel olarak işletilen kına konakları ve düğün salonlarını da dezenfekte etti. Dezenfekte edilen işletmelere ayrıca hijyen seti de hediye edildi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Kısa bir süre önce, yine alınan tüm tedbirlerle birlikte nikah salonlarının da kapılarını açtığını hatırlatan Başkan Balcı, düğün salonları ve kına konaklarında alınan tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

“Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen nikah törenlerini sırasıyla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Nikah merasimlerinde de tedbiri elden bırakmıyor, Bakanlığımızca belirlenen kurallara harfiyen uyuyoruz. Düğün salonlarımız ve kına konaklarımızda da aynı kurallar geçerli… Yayınlanan genelgeye göre tesislerimizde maska takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart… Gerekli olan her yere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme notlarımızı astık. Merkezlerimizin içerisine ve dışarısına el dezenfektan cihazları koyduk. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Tesislerimizi ilaçlıyor, gerekli tüm hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.”

“KURALLARA UYMAK ŞART...”

İçerisinde bulunduğumuz yeni normal hayata uyum sağlamak konusunda, herkesten hassasiyet beklediğini söyleyen Başkan Balcı “Herkes için, hepimiz için yepyeni bir dönem... Yeni normal hayatımıza, sağlığımız için konulan kurallara uyum sağlamak zorundayız. Bu hem bizim için, hem de halk sağlığı için çok önemli..." dedi. Başkan Balcı, evlenecek olan çiftlere yeni yuvalarında mutluluk ve sağlık temenni etti.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle Evin’den tarihe yolculuk! mask
Yenimahalle Evin’den tarihe yolculuk!
Çankaya’da halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar sürüyor mask
Çankaya’da halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar sürüyor
Pursaklar'da Mahalle Muhtarlarıyla Son 1 Yıl mask
Pursaklar'da Mahalle Muhtarlarıyla Son 1 Yıl
Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi mask
Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi
Başkent’in vicdanı bir yaşında mask
Başkent’in vicdanı bir yaşında
Akyurt'ta çölyak ve fenilketonüri hastası 37 aileye gıda yardımı mask
Akyurt'ta çölyak ve fenilketonüri hastası 37 aileye gıda yardımı
Hayırseverler tarafından üniversiteye bağışlanan yeni bina törenle açıldı mask
Hayırseverler tarafından üniversiteye bağışlanan yeni bina törenle açıldı
"Etimesgut'a yatırım yapan kazançlı çıkar" mask
"Etimesgut'a yatırım yapan kazançlı çıkar"
Yenimahalle’nin emekçileri yeni evlerine kavuşuyor mask
Yenimahalle’nin emekçileri yeni evlerine kavuşuyor
Koronavirüs günlerinde iş arayanların adresi, Keçiören! mask
Koronavirüs günlerinde iş arayanların adresi, Keçiören!

01 Tem 2020 - 10:19 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi mask
Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi
Altındağ’da düğün sezonu başlıyor! Hijyen tedbirleri üst düzeyde... mask
Altındağ’da düğün sezonu başlıyor! Hijyen tedbirleri üst düzeyde...
Başkent’in vicdanı bir yaşında mask
Başkent’in vicdanı bir yaşında
Akyurt'ta çölyak ve fenilketonüri hastası 37 aileye gıda yardımı mask
Akyurt'ta çölyak ve fenilketonüri hastası 37 aileye gıda yardımı
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Hayırseverler tarafından üniversiteye bağışlanan yeni bina törenle açıldı mask
Hayırseverler tarafından üniversiteye bağışlanan yeni bina törenle açıldı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''

GALERİ

Alevli gece! Yüzlerce dönüm arazi küle döndü... - Video Haber mask
Alevli gece! Yüzlerce dönüm arazi küle döndü... - Video Haber
Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok mask
Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı... mask
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı...
Lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı! Bahçelerden Görsel Şölen... mask
Lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı! Bahçelerden Görsel Şölen...
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber mask
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber
Günün özeti - 30 Haziran 2020 mask
Günün özeti - 30 Haziran 2020
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL