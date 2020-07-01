Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Tem 2020 - 11:27- Siyaset

Dışişleri Bakanlığından GDAÜ Dönem Başkanlığı açıklaması

Dışişleri Başkanlığı, Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığı önceliklerini bölge ülkelerinin gündemindeki başta Covid-19 ile mücadele olmak üzere küresel ve bölgesel konuları esas alarak belirlediğini ve çalışmalarını GDAÜ’nün temel ilkeleri olan “bölgesel sahiplenme” ve “kapsayıcılık” çerçevesinde yürüteceğini açıkladı.
mask

Bakanlıktan Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığını devralması ile ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) 2020-2021 Dönem Başkanlığını 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla bir yıllığına devralmıştır. Daha önce 1998-1999 ve 2009-2010 yıllarında GDAÜ’nün dönem başkanlığını yürüten ülkemiz bu görevi üçüncü kez üstlenecektir. 1996 yılında tesis edilen GDAÜ, 13 Güneydoğu Avrupa ülkesinin tamamının dahil olduğu en kapsamlı bölgesel işbirliği forumudur. Ülkemiz, GDAÜ Dönem Başkanlığı önceliklerini bölge ülkelerinin gündemindeki başta Covid-19 ile mücadele olmak üzere küresel ve bölgesel konuları esas alarak belirlemiş olup, çalışmalarını GDAÜ’nün temel ilkeleri olan ’bölgesel sahiplenme’ ve ’kapsayıcılık’ çerçevesinde yürütecektir" denildi.

(İHA)

01 Tem 2020 - 11:27 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı mask
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı
İçişleri Bakanı Soylu’dan, TDV’nin “İyilik Konutları”na destek mask
İçişleri Bakanı Soylu’dan, TDV’nin “İyilik Konutları”na destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü
The Independent: “Fransa, Libya konusunda Türkiye’yi suçlayarak komik duruma düşüyor” mask
The Independent: “Fransa, Libya konusunda Türkiye’yi suçlayarak komik duruma düşüyor”
TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilerle Asya zirvesi düzenledi mask
TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilerle Asya zirvesi düzenledi
Dışişleri Bakanlığı: “Atatürk heykeline asılan bez parçası şanlı tarihimize gölge düşüremez” mask
Dışişleri Bakanlığı: “Atatürk heykeline asılan bez parçası şanlı tarihimize gölge düşüremez”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''

GALERİ

Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok mask
Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun! Kurbanlık sayısında sıkıntı yok
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı... mask
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı...
Lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı! Bahçelerden Görsel Şölen... mask
Lavanta ekiminin ilk hasadı yapıldı! Bahçelerden Görsel Şölen...
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber mask
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber
Günün özeti - 30 Haziran 2020 mask
Günün özeti - 30 Haziran 2020
Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti - Video Haber mask
Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL