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01 Tem 2020 - 12:05- Ekonomi G: 01 Tem 2020 - 12:15

ATO’dan seyahat edilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan AB’ye tepki: "Çifte Standart" - Ankara

1 TEMMUZ 2020- Seyahat edilebilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan Avrupa Birliği’ne Ankara Ticaret Odası’ndan tepki geldi.
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“AB’DEN ÇİFTE STANDART”   BARAN: “KARARDAN GURBETÇİLERİMİZ DE ETKİLENİYOR”

1 TEMMUZ 2020- Seyahat edilebilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan Avrupa Birliği’ne Ankara Ticaret Odası’ndan tepki geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Koronavirüsle mücadele sürecinde Türkiye’yi tebrik eden AB, iş ekonomiye gelince çifte standart uyguluyor. Avrupa Birliği’nin seyahat sınırlaması kaldırılan ülkeler listesine Türkiye’yi almaması kabul edilemez. Bu kararın korona gerçekleriyle ilgisi yok.” dedi.

ATO BAŞKANI BARAN: “KARARIN KORONA GERÇEKLERİYLE İLGİSİ YOK”

 ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Avrupa Birliği’ne sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin 1 Temmuz (bugün) tarihi itibariyle zorunlu olmayan seyahatlerde geçici kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı aldığını kaydeden Baran, seyahat yasağı kaldırılan ülkelerin ise Ruanda, Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay olarak açıklandığını söyledi. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması listesinin iki haftada bir güncelleneceğini kaydeden Baran, “Avrupa Birliği Konseyi’nin sınırların kaldırıldığı ülkeler listesini fiziksel mesafenin yanı sıra, ekonomik ve sosyal husus kriterlerine göre belirlendiği belirtiliyor. Bu karara göre coğrafi olarak yanı başında yer alan Türkiye’nin liste başı olması gerekirdi” dedi. Baran, çoğunluğu Almanya’da olmak üzere Avrupa’da 5,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığını belirterek, “Karardan gurbetçilerimiz de etkileniyor. Seyahat kısıtlaması ve 14 gün karantina ile vatandaşlarımızın ülkelerine gelmelerine engel olunuyor” diye konuştu.

 -“TURİZM BÖLGELERİMİZ HAZIR”-

 Türkiye’nin koronavirüsle mücadele sürecini ekonomik ve sosyal açıdan başarıyla yürüttüğünün altını çizen Baran, “Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık sistemlerini çökerten koronavirüs salgınıyla mücadele sürecini hem sağlık sistemi açısından hem de ekonomi açısından başarıyla yürüttü. Gelişmiş ülkelerde görülen manzaralar Türkiye’de yaşanmadığı gibi alınan tedbirler sayesinde ölüm oranları da geriledi. Restoranlardan otellere, alışveriş merkezlerinden cadde mağazalarına, berber ve kuaförlere kadar her alanda hijyen tedbirleri azami ölçüde alındı. Turizm incisi bölgelerimiz aldıkları tedbirlerle turist ağırlamaya hazır durumdalar. Her yıl yaklaşık 20 milyon AB vatandaşı tatilini Türkiye’de geçiriyor. Avrupa Birliği’nin tüm koşullarımız uygun olduğu halde Türkiye’yi liste dışı bırakması bu karardan etkilenecek Avrupalı turistlere de büyük haksızlıktır” diye konuştu.

 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile görüştüğünü hatırlatan Baran, görüşmede Kluge’nin Covid-19’la mücadele konusunda Türkiye’yi tebrik ettiğini hatırlattı. Baran, “Türkiye’yi tebrik etmeyi biliyorlar ancak bunun gereğini yapmayı bilmiyorlar” dedi. Baran, Avrupa Birliği Konseyi’nin seyahat kısıtlaması kaldırılan ülkeler listesini yeniden değerlendirmelerini istedi.

 

01 Tem 2020 - 12:05 - Ekonomi

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