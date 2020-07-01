Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle 22 Şubat’ta yapılması planlanan sezon açılışı ertelenen Çin Süper Ligi, 25 Temmuz’da start alacak. Çin Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı belirtildi. Mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
01 Tem 2020 - 12:41- Spor Güncelleme: 01 Tem 2020 - 14:32
Çin’de futbol sezonu 25 Temmuz’da açılıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle 22 Şubat’taki sezon açılışı ertelenen Çin Süper Ligi’nin 25 Temmuz’da başlayacağı açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.