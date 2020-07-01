Çin’de futbol sezonu 25 Temmuz’da açılıyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle 22 Şubat’ta yapılması planlanan sezon açılışı ertelenen Çin Süper Ligi, 25 Temmuz’da start alacak. Çin Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı belirtildi. Mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.