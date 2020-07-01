Albayrak: “PMI’daki toparlanma hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Satın Alma Yöneticileri Endeksi’ndeki (PMI) toparlanmanın Türkiye’nin hedeflerine ulaşmada daha güvenli adımlar atmasına olanak sağladığını belirtti. Bakan Albayrak, videolu yaptığı paylaşımda, “Güven endekslerinden sonra PMI’daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, Haziran’ın Mayıs’tan daha pozitif olduğunun göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemizin Ekonomisine Güven Artıyor” başlığıyla paylaşılan videoda, PMI tarafından açıklanan 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı değerlerine yer verildi. Kapasite Kullanım Oranı’nın da grafik üzerinden paylaşıldığı videoda, Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında 54.9, Mayıs ayında 59.5, Haziran ayında ise 62.6 olarak belirtildi. Reel Güven Endeksi ise Nisan ayında 62.3, Mayıs ayında 73.5 ve Haziran ayında 89.8 olarak aktarıldı. Ekonomi Güven Endeksi ise pozitif yönlü bir büyüme gerçekleştirerek, Haziran ayında 73.5 oranına geldi.