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01 Tem 2020 - 15:38- Gündem G: 01 Tem 2020 - 15:39

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret paylaşımına gözaltı!

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.

01 Tem 2020 - 15:38 AA İstanbul- Gündem

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