Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,04’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.209,81 puanlık azalışla 115 bin 314 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi de 0,67 değer kaybetti.

(İHA)