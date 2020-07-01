Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu’yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
01 Tem 2020 - 19:18- Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Başsavcı Vekilini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu’yu kabul etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.