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02 Tem 2020 - 09:21- Asayiş

Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe

Van’ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale’de 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi.
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(İHA)

02 Tem 2020 - 09:21 İHA Ankara- Asayiş

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