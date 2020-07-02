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02 Tem 2020 - 11:03- Asayiş

2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
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(İHA)

02 Tem 2020 - 11:03 İHA Ankara- Asayiş

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