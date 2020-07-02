02 Tem 2020 - 11:03- Asayiş

2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."