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02 Tem 2020 - 12:41- Spor G: 02 Tem 2020 - 14:48

Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Svetislav Pesic ile yollarını ayıran Barcelona, Fenerbahçe’yle de ismi anılan Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’ndaki görevinden ayrılmasının ardından adı sarı-lacivertlilerle anılan Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un yeni takımı belli oldu. Litvanyalı koç, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2014 yılında aktif basketbol kariyerini sonlandıran Jasikevicius, bir süre Zalgiris Kaunas’ta Gintaras Krapikas’ın yardımcılığını yaptı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2016 yılında ise Kaunas’ın başına geçti. Sarunas Jasikevicius, Zalgiris ile THY Euroleague’de 2018’de Final Four’a ve 2019’da da play-off’lara kalarak önemli başarılar elde etti.

Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris Kaunas, ayrıca bu sezon korona virüs nedeniyle sonlandırılan Litvanya 1. Basketbol Ligi’nde şampiyon ilan edilmişti.
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02 Tem 2020 - 12:41 İHA İstanbul- Spor

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