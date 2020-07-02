Yuto Nagatomo, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray’da 31 Haziran’da sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı ve takıma veda etti. Nagatomo, takım ile konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. 33 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında lisansı çıkmamıştı.
Galatasaray’a ilk olarak 2017-2018 sezonunda İtalya’nın Inter takımından kiralık olarak transfer edilen Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun bonservisi sezonun sonunda alındı. Sarı-kırmızılılar, Inter’e bu transfer için 2 milyon 500 bin Euro ödemişti. Aslan, Nagatomo’yu kiralık olarak aldığı dönemde de 700 bin Euro vermişti.
Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı forma ile 47 Süper Lig, 11 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 65 resmi müsabakada görev aldı. Başarılı sol bek, bu karşılaşmalarda 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1’er de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray kariyeri boyunca kırmızı kart görmeyen deneyimli futbolcu, 7 defa sarı kart ile cezalandırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.