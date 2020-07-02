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02 Tem 2020 - 15:53- Belediyeler G: 02 Tem 2020 - 15:54

Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı

Polis merkezinde gözaltındayken işkence gördükleri iddia edilen baba ve oğlun yaşamlarını yitirmesiyle ilgili 5 polis tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hindistan'da, Tamil Nadu eyaletindeki polis merkezinde gözaltındayken işkence gördükleri iddia edilen baba ve oğlun yaşamlarını yitirmesiyle ilgili 5 polis tutuklandı.

BBC'nin haberine göre, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yasağa uymayarak Thoothukudi şehrindeki dükkanlarını açık tuttukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan baba ve oğlunun, serbest bırakılmalarının ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesiyle ilişkili tutuklanan 5 polise cinayet suçlaması yöneltildi.

Yüksek Mahkemenin, ilk derece hakimin hazırladığı rapora dayanarak, baba ile oğluna gözaltında işkence yaptıkları iddia edilen polislere yönelik "görünüşe göre" cinayet davası açılabileceğine ilişkin açıklamasından saatler sonra polislerin tutuklandığı kaydedildi.

Mahkeme, 58 yaşındaki P. Jeyaraj ve 38 yaşındaki oğlu Fenix'e gözaltında işkence etmek ve ölümüne neden olmakla suçlanan polisler hakkında cinayet soruşturması başlatılması için yargı yolunu açmış, konunun örtbas edildiği iddiaları üzerine soruşturmanın federal soruşturma bürosu yetkilileri tarafından yürütüleceği belirtilmişti.

- "Yeterli kanıt var"

News18'in haberine göre, Hindistan'da Madras Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, "Jayaraj ve Fenix'in vücutlarında saldırıya uğradıklarına dair yeterli kanıt olduğu" ve polisler hakkında cinayet davası açılmasıyla sonuçlanabilecek "aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıt" bulunduğu kaydedilmişti.

Hakimin raporunda, Sathankulam bölgesinde bulunan karakoldaki kadın polis memurunun görgü tanıklığına yer verilirken, saldırı gecesi kapalı devre kamera görüntülerinin silindiği ve polislerin başta, söz konusu iki kişiyi dövmek için kullandıkları iddia edilen copları teslim etmeyi reddettiği bildirilmişti.

Eyalet hükümeti, mahkemenin "serbest ve adil bir soruşturmanın" zor olacağını kaydetmesinin ardından, soruşturmayı federal müfettişlere devretmişti.

- Baba ve oğlunun "polis işkencesiyle öldüğü" iddiası tepkilere yol açmıştı

Polis tarafından 19 Haziran'da gözaltına alınan ve serbest bırakılmalarının ardından hastaneye kaldırılan Fenix 22 Haziran'da, babası Jayaraj ise 23 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden baba ile oğlunun yakınlarınca yapılan açıklamada, Jeyaraj ve Fenix'in gözaltında polisin işkencesine maruz kaldıkları öne sürülmüştü.

İşkence iddialarının ortaya çıkmasının ardından aralarında siyasetçi, sporcu, gazeteci ve yazarların bulunduğu binlerce kişi sorumlulara karşı harekete geçilmesini istemişti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polis şiddetinin korkunç bir suç olduğunu belirterek, hayatını kaybeden Jeyaraj ve Fenix için adaletin sağlanması konusunda hükümete çağrıda bulunmuştu.

Jeyaraj ve Fenix'i gözaltına alan polis memurları ise başka bir birime tayin edilmişti.

Eyalet yönetimi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 13 bin 222 dolar tazminat verileceğini açıklamıştı.

İşkenceye Karşı Birleşik STK Kampanyası (UNCAT) hareketine göre, Hindistan'da 2019'da 1731 kişi gözaltında hayatını kaybetti.

02 Tem 2020 - 15:53 AA Ankara- Belediyeler

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