Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Haziran ile biten haftada 1 milyar 355 milyon dolar azalarak 90 milyar 238 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 805 milyon dolarlık azalışla 53 milyar 222 milyon dolardan 51 milyar 417 milyon dolara düştü.
Altın rezervleri ise 26 Haziran haftasında 450 milyon dolar artarak 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.