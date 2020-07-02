Adalet Komisyonu, Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığında TBMM Plan ve Bütçe Salonu’nda toplandı. AK Parti’nin barolarla ilgili kanun teklifinin görüşüleceği Komisyonda katılımın çokluğu nedeniyle bazı milletvekilleri ayakta kaldı. Sosyal mesafe kuralları da kalabalık nedeniyle yok olurken, Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç oturuma 15 dakika ara verdi.
02 Tem 2020 - 16:39- Siyaset Güncelleme: 02 Tem 2020 - 16:58
Adalet Komisyonu barolarla ilgili teklifi görüşmek üzere toplandı
TBMM Adalet Komisyonu, barolarla ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.