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02 Tem 2020 - 17:51- Ekonomi G: 02 Tem 2020 - 18:24

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,10 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 389,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,10 liradan, 2 bin 577 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 598 liradan, 356,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360,70 liradan, 2 bin 519 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 539 liradan, bin 259 liradan alınan Yarım Ziynet bin 269 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı.

02 Tem 2020 - 17:51 İHA İstanbul- Ekonomi

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